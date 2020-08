En playa de Italia captan a “dinosaurio” refrescándose

La ola de calor que ha azotado a Italia en las últimas semanas, provocó que un hombre disfrazado de dinosaurio saliera a surfear a una playa de Sicilia protegiéndose así contra el Covid-19.

El hombre fue captado en Sicilia el viernes 31 de julio cuando se registraron 38 grados en distintos puntos del país, por lo que cientos de personas salieron a las playas de Palermo.

With temperatures soaring in Italy, Palermo citizens flocked to beaches to beat the heat pic.twitter.com/DeXjbJbtXC