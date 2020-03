En plena contingencia por Covid-19 renuncia secretario de Salud de Hidalgo

Por Redacción

La Secretaría de Salud del gobierno de Hidalgo confirmó la tarde del domingo la renuncia de Marco Antonio Escamilla en medio de la contingencia por coronavirus a la dependencia por motivos de salud.

Por lo anterior, Simón Vargas Aguilar, titular de Gobernación estatal, tomó protesta a Alejandro Efraín Benítez Herrera, quien fungía como subsecretario de Prestación de Servicios de la dependencia estatal.

Cabe destacar que hasta el sábado pasado Marco Antonio Escamilla anunció la instalación de un hospital inflable en el estado, el cual tiene la capacidad de albergar 40 camas hospitalarias y 10 en terapia intensiva, brindar 80 consultas y zona para toma de muestras.

No obstante, en Hidalgo no se tiene confirmado ningún caso de coronavirus, no obstante, se han tomado varias previsiones como la cancelación de eventos.

Con información de El Universal.