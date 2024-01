En “proceso de localización” 263 personas desaparecidas el año pasado: FGE Puebla

Durante el año pasado, en la entidad poblana 263 personas reportadas como desaparecidas siguen en “proceso de localización”, dio a conocer el fiscal Gilberto Higuera Bernal en un balance del delito en 2023.

En conferencia de prensa, explicó que se iniciaron mil 784 carpetas de investigación por denuncias de personas “no localizadas”, de las cuales afirmó que han esclarecido 86.32 por ciento y el 13.45 por ciento se encuentran en investigación, mientras que el 0.22 por ciento fueron incompetencia.

En total, fueron 2 mil 4 personas reportadas como “no localizadas, 36.63 por ciento hombres, 21.71 por ciento mujeres, 12.67 por ciento niños y 28.99 por ciento niñas.

Higuera Bernal detalló que el año pasado encontraron a 2 mil 6 personas, cantidad que superó las denuncias presentadas, de las cuales el 84.85 por ciento de los casos se consideraron ausencias voluntarias, 48.3 por ciento fueron de mujeres y 36 por ciento hombres.

También puedes leer: Alcalde de Tianguismanalco, propietario del auto involucrado en muerte de joven: FGE

El 15.15 por ciento de las personas reportadas como “no localizadas” fueron víctimas de algún delito, el 8 por ciento fueron halladas sin vida, es decir, 165 personas que se reportaron como desaparecidas y murieron.

Higuera Bernal declaró que hay casos “que se dificultan más”, debido a que ha pasado un tiempo considerable de su desaparición, otros por la forma en la que fueron privados de la vida o por los posibles daños que les ocasionaron las personas.

“Tenemos una diversidad amplísima de hipótesis de lo que pueda ocurrir con ellas, le llamamos no localizadas porque hay casos en los que la denuncia las puede llegar a formular ascendientes o descendientes y las personas nos dicen no les den mi ubicación, porque quiero estar aparte y estar independiente, son muchas las hipótesis, pero no podemos afirmar que todos los casos son desapariciones”, comentó.

El titular de la FGE dijo que van a fortalecer la Fiscalía especializada en investigación de delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares con recursos tecnológicos para mejorar su trabajo de búsqueda de personas para localizarlas en vida, los cuerpos, ropa y todo tipo de materiales para dar con su paradero.

Acumulan 7 mil carpetas por homicidio doloso

Por otra parte, presentó cifras de homicidios dolosos, las cuales arrojaron que de 2015 a 2023 han abierto 7 mil 617 carpetas de investigación en la entidad poblana por este delito; en 2023 fueron 852 casos.

Los municipios con mayor incidencia durante 2015 a 2023 fueron la capital poblana, Tehuacán, San Martín Texmelucan, seguidos de Atlixco, Tecamachalco, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Chietla, Zacatlán y Tepeaca. El 62 por ciento de los casos fueron cometidos con arma de fuego.

#Seguridad 📸 De enero a diciembre de 2023 hubo 970 víctimas de homicidio doloso en #Puebla; los lugares con mayor incidencia fueron en calle o vía pública, parcelas o campos (espacios despoblados), viviendas particulares, carreteras estatales y centros comerciales, explicó el… pic.twitter.com/kVD5h9Rj7U — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) January 18, 2024

La calle o vía pública, las parcelas, campos, terrenos o barrancas, así como las carreteras estatales, áreas comerciales o de servicios u carreteras federales son los espacios en los que más han asesinado a las personas durante 2023.

En otro tema, dio a conocer que de 2015 a diciembre de 2023 se presentaron 14 secuestros en 11 municipios.

Combaten trata de personas

En el mismo periodo se han registrado 328 carpetas de investigación por trata de personas, de las cuales 71 se abrieron en 2023.

Puebla capital tiene abiertas en dicho periodo 221 investigaciones, seguida de Tehuacán con 11 casos e Izúcar de Matamoros con 11.

En 2023 hicieron 12 cateos a 16 inmuebles, seis de ellos en Puebla, tres en Izúcar de Matamoros, uno en San Pedro Cholula, otro en Juan C. Bonilla, Amozoc, Chiautla de Tapia, Cuautlancingo, Santa Isabel Cholula y Tlacotepec de Benito Juárez.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos