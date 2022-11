En Puebla, daños al medio ambiente no quedan impunes: Beatriz Manrique

La vinculación a proceso ejecutada por la Fiscalía General del

Estado el pasado 9 de noviembre contra Juan Eduardo N. por daños en la Laguna de Alchichica, sienta un precedente y evidencia que en Puebla los perjuicios al medio ambiente no quedan impunes, manifestó la secretaria de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), Beatriz Manrique Guevara.



La funcionaria recordó que, en octubre de 2021, un grupo de personas dañó

irreversiblemente la Laguna de Alchichica y su anillo de estromatolitos, arrecifes microbianos considerados como el registro de vida más antiguo del planeta, por lo que las autoridades ambientales interpusieron una denuncia contra los probables responsables.



En ese entonces y al conocerse los daños al ecosistema por obras para construir un muelle destinado a actividades turísticas no autorizadas, la dependencia clausuró los trabajos que se realizaban ahí al colocar los sellos correspondientes, mismos que fueron retirados indebidamente.



Manrique Guevara reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado para investigar el caso y no quedara impune.

Asimismo, recalcó que la dependencia a su cargo mantiene acciones para proteger los recursos naturales en la entidad.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal

