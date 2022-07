En Puebla, partidos van contra ley del PRI para portar armas

Las bancadas del PAN, Morena y PT en el Congreso de Puebla se manifestaron en contra de la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para permitir que familias mexicanas accedan a armas de mayor calibre para defenderse de la delincuencia.



Diputados locales de las tres fuerzas perlamentarias consideraron inviable la iniciativa que fue anunciada por ‘Alito’ Moreno en días pasados, al opinar que se trata de una medida desesperada que incrementaría la violencia en el país.



Morena dice no

En primera instancia el coordinador del grupo legislativo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, señaló que la propuesta del legislador federal no tiene fondo ni es bien vista por los mexicanos.



Bajo ese entendido, previó que la iniciativa no tendrá mayores alcances y no prosperará en la Cámara de Diputados, ya que los índices delictivos deben combatirse con la intervención de las autoridades en los tres niveles de gobierno.



“No estoy de acuerdo, definitivamente es algo que no podemos permitir y que a final de cuentas no va a tener mayor eco. Y que los tres niveles de gobierno asuman la parte que les corresponda e ir con todo en el tema de inseguridad”, comentó.



PAN ve distractor



Por su parte el líder de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara Montiel, calificó la iniciativa de ‘Alito’ como una “ocurrencia” y como un distractor para desviar la atención de los audioescándalos en los que se ha visto involucrado durante las últimas semanas.



Además indicó que el acceso a armas de fuego de alto calibre únicamente reafirmaría que existe una ausencia del Estado de Derecho en México, ya que abriría paso a que las personas hagan justicia por su propia mano con mayor facilidad.



“El presidente nacional del PRI quiere quitarse el estigma que trae encima ahorita y saca esta ocurrencia que, si bien no estamos de acuerdo en el abrazos y no balazos, nos lleva al otro extremo del ejercicio del exceso de la violencia”, declaró.



PT considera una propuesta de “broma”



En voz del Partido del Trabajo (PT), la diputada Mónica Silva Ruíz tildó a la iniciativa del líder nacional del PRI como una “broma”, pues sentenció que la violencia no se puede combatir con más violencia, sino con estrategias de prevención y reconstrucción del tejido social.



“Ha de haber sido una broma, no podemos pensar que con más violencia podemos frenar la violencia, tenemos que trabajar en temas de prevención, tenemos que trabajar en reconstruir el tejido social, trabajar en la cultura de la paz, y no es así como tenemos que hacerlo”, externó.

