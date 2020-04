En Puebla, reportan 18 nuevos casos de Covid-19; 227 en total: Ssa

Por Alejandra Olivera

A un mes del primer caso detectado de Covid-19 en Puebla, el número de contagios positivos es de 227, de los cuales 86 se han recuperado; además en el estado se han registrado 24 fallecimientos, por ello, el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó a los poblanos y a los ayuntamientos ser más rígidos en el confinamiento domiciliario, pues el crecimiento mayor de contagios, previsto para la Fase 3, ya empezó.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Téllez, indicó que 141 pacientes de Covid-19 siguen en vigilancia estricta, de los que 63 se encuentran hospitalizados, 14 en estado “grave”.

Indicó que los contagios se distribuyen en 21 municipios, además de los tres poblanos que son atendidos en Guerrero, Ciudad de México y Tlaxcala.

No se le negará la prueba de Covid-19 a nadie: Barbosa

Sobre los decesos, el gobernador Miguel Barbosa Huerta indicó que la mayoría de estos han ocurrido en hospitales del IMSS, Issste y Universitario BUAP que en conjunto suman 15; mientras que, en los nosocomios del Estado, que atienden al 70 por ciento de la población, han ocurrido 9.

Añadió que en dichos fallecimientos los pacientes llegaron de manera tardía a los servicios de Salud, algunos con hasta dos semanas previas de haber empezado con síntomas y que el deceso más reciente fue de un hombre de 91 años.

Sostuvo que el periodo de mayor número de contagios ya empezó, pues en los últimos días se suman en promedio 20 contagios diarios, por ello pidió a los poblanos a que si tienen síntomas o sospechan que pueden tener Covid-19 se acerquen a los servicios de salud y no tener temor de estar contagiados, pues se les brindará la atención necesaria lo más pronto y pidan la prueba de coronavirus, la cual dijo no se las va a negar.

Ediles actuarán con más rigidez ante evolución de Covid-19

Además, solicitó que, para evitar una rápida evolución de contagios, sean más rígidas en sus confinamientos, medidas de higiene y en conservar la “sana distancia”, por lo que deben evitar aglomeraciones, fiestas y actividades no esenciales, medidas que los ayuntamientos deberán vigilar se cumplan, según se les instruyó a través de un oficio de la Secretaría de Gobernación.

“Hay contagiados que tienen el temor de hacerse las pruebas, se quedan retenidos por ellos mismo, y no se hacen las pruebas, esa cultura de la a mí no me pasa, prevalece, pero yo les recomiendo que a quienes sientan síntomas acudan a los laboratorios públicos a hacerse la prueba y venzan el temor y rigidez cultural del a mí no me pasa nada”, expresó.

Te recomendamos