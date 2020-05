¿En qué consistirá la nueva Ley de Educación en Puebla?

Por: Vera Fernández

Con la aprobación de la nueva Ley de Educación del Estado de Puebla, entrarán en vigor los siguientes puntos más relevantes:

•La creación de un Programa Educativo Estatal, mismo que tendrá control sobre la calidad de bienes materiales e instalaciones educativas, por lo que éste podrá regular los muebles e inmuebles de instituciones municipales, estatales y particulares.

•Las escuelas públicas deberán utilizar colores neutros en sus instalaciones, además de que no podrán consignar nombres de funcionarios públicos, representantes sindicales o parientes.

•Las instituciones particulares quedarán impedidas de retener documentos personales y académicos de sus alumnos en caso de que los padres de familia adeuden el costo de las colegiaturas o cualquier otra contraprestación.

•Los particulares no podrán condicionar a los padres de familia para adquirir uniformes y materiales educativos con algún proveedor determinado, por lo que éstos tendrán el derecho de comprarlos en el lugar de su preferencia.

•La distribución y venta de alimentos chatarra y bebidas energizantes quedará prohibida dentro de planteles educativos públicos y privados.

•En caso de alguna denuncia o queja por parte de los padres de familia o tutores, la SEP podrá investigar el cobro de cuotas al interior de escuelas particulares y públicas.

•La aplicación de multas económicas de hasta 434 mil pesos para las autoridades educativas que no acaten lo establecido en la ley.

