En Tecamachalco balean a mujer durante intento de asalto

Una mujer fue herida de bala por un sujeto que intentó asaltarla, en pleno centro del municipio de Tecamachalco que forma parte del Triángulo Rojo.



El presunto delincuente deambulaba esta tarde sobre la Avenida Juárez, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.



En la esquina con la calle 3 Sur, interceptó a una mujer con la intención de quitarle sus pertenencias.



Como no lo logró, el sujeto le disparó y escapó corriendo con rumbo desconocido, lo cual presenciaron los testigos.



Por lo anterior, le dieron aviso al 911, lo cual movilizó a unos paramédicos, quienes revisaron a la mujer e indicaron que estaba herida, aunque no detallaron en qué parte tenía el balazo.



Tras estabilizarla, los rescatistas la llevaron a un hospital para su atención médica especializada.



Aunque montaron un operativo, los policías municipales no lograron localizar al presunto delincuente.



Cabe destacar que este es el segundo hecho violento que se registra en el municipio en lo que va del día.



Como Oro Noticias lo informó, dos policías municipales resultaron heridos por la mañana tras una balacera contra unos presuntos delincuentes, en el Barrio de San Sebastián.

Por: Andrés Sánchez

Editor: Guillermo Leal

