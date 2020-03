En topples, Billie Eilish protesta contra la humillación corporal

Por Redacción

En el concierto de Miami, Florida, Billie Eilish alzó la voz en contra del “body shaming” (humillación corporal), tipo de discriminación basada en la apariencia física.

Fue el lunes pasado, durante el “Where do we go? World Tour, donde presentó en una de las pantallas grandes del concierto un video donde se muestra en ropa interior.

“Tienes opiniones sobre mis opiniones, sobre mi música, sobre mi ropa, sobre mi cuerpo. Algunas personas odian lo que me pongo, otras lo elogian”, dijo en el video.

Cabe destacar que la cantante estadounidense es reconocida por usar atuendos holgados a todas horas, como parte de una manifestación contra del “body shaming”.

“Es por eso que llevo prendas holgadas. Nadie puede tener una opinión porque no han visto qué hay debajo. Nadie puede decir ‘ella es muy delgada’, ‘no lo es’. Nadie puede decir nada porque no lo saben”, expresó durante una campaña.

Con información de RT Actualidad.