Video: Encienden el árbol de Navidad del Rockefeller Center con restricciones

La ciudad de Nueva York inauguró la época navideña con el tradicional encendido de luces del gigantesco árbol del Rockefeller Center, aunque este año, por el coronavirus, fue una ceremonia que sólo pudieron ver en vivo un puñado de personas, mientras el resto de fanáticos de este evento debió seguir el evento por televisión.

El protagonista de la noche del miércoles, un abeto canadiense de casi 23 metros de alto y 11 toneladas de peso, que viajó hasta la Gran Manzana hace poco más de dos semanas desde la localidad de Oneonta, se iluminó con más de 50 mil luces LED multicolor.

También salió a la palestra, en lo alto de la copa del árbol, una enorme estrella que fue diseñada en 2018 por el arquitecto Daniel Libeskind, y que está formada por unos tres millones de cristales Swarovski, por lo que su peso asciende a unos 400 kilos.

Para celebrar la iluminación del árbol, varias estrellas de la música se unieron en un evento de cerca de dos horas antes del encendido de luces formal, que tuvo lugar a las 22:00 hora local.

Entre los participantes se destacaron la cantante Dolly Parton, que interpretó la canción “Mary Did You Know”, la cual forma parte de su nuevo álbum navideño; la banda The Goo Goo Dolls, que cantó el villancico “Let it Snow”; Tory Kelly con “Slay Ride”; el grupo de canto a capella Pentatonix, con “Amazing Grace”; Gwen Stefani, con “You Make it Feel Like Christmas”, y como colofón una actuación de las famosas Rockettes del Radio City Music Hall.

