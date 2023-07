Encuesta nacional, método para medir a aspirantes por Morena: Armenta

El senador Alejandro Armenta Mier se pronunció a favor de que sean encuestas nacionales las que lleven a cabo la medición entre los aspirantes a la gubernatura de Puebla y no empresas locales, ya que consideró que de esta forma no habrá duda de los resultados.

En entrevista con Patricia Estrada en Oro Noticias de 6 a 9 am, el presidente de la Mesa Directiva del Senado aseguró que ese será el acuerdo que firmen los aspirantes al gobierno del estado para que sea el mismo modelo que se lleva a cabo a nivel nacional.

“Cuando venga lo de Puebla vamos a firmar el acuerdo, pero vamos a firmar que sean encuestas nacionales (…) Más vale, porque todas traen encuestas nacionales y como fue allá, nos cooperamos y vamos a botear ahí en las calles”, comentó.

Recordó que serán dos encuestas las que propondrá cada aspirante, las cuales tiene que validar la dirigencia para que sea el mismo modelo que se aplica a nivel nacional.

Más tarde, en conferencia de prensa, el senador dijo que el “fenómeno” de Xóchitl Gálvez no se debe de minimizar al interior del partido y evitar en los que sean candidatos la simulación y la soberbia.

“La soberbia y la simulación hace que un proyecto, que puede ser competitivo se caiga. ¿A quiénes corresponde evitar la simulación? A las dirigencias, a los directivos y a todos los que encabezamos”, expresó.

Armenta Mier comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor evaluado en la historia, pero advirtió que él “no va a votar por todos” y los 30 millones de votos que obtuvo –dijo– “no los va a pasar por ósmosis” a la corcholata elegida.

“Si hay soberbia y hay simulación, una elección que para Morena puede estar resuelta en el 2024, se puede complicar”, agregó.

En cuanto al encuentro del viernes con Julio Huerta Gómez e Ignacio Mier Velazco, declaró que no se deben de excluir a otros perfiles que también aspiran a la gubernatura y llamó a la unidad al interior del partido.

Insistió en que no hay un distanciamiento y reconoció su amistad con el ex secretario de Gobernación Julio Huerta, con quien dijo sostuvo una conversación fluida, debido a que llegaron a tiempo y el diputado federal Ignacio Mier se incorporó después de haber empezado el evento, por lo que ya no interactuó más con él y sólo se saludaron.

En otro tema, pidió a sus simpatizantes borrar las bardas con su nombre y también se pronunció a favor de retirar los espectaculares con su imagen en los que anuncia sus publicaciones editoriales.

Por Guadalupe Juárez

Editora: Brenda Balderas

