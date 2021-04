Enrique Guzmán demandará a Frida Sofía por difamación

La semana pasada, Frida Sofía reveló en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando era niña.

Frida Sofía, de 29 años e hija de Alejandra Guzmán, señaló que era un hombre muy abusivo y le daba miedo.

Tras estas declaraciones, Enrique Guzmán, planea demandar en Estados Unidos a Frida Sofía por difamación, de acuerdo a una nota publicada por la revista TV Notas.

“Sí, llegaré hasta las últimas consecuencias. Toda la información ya está en manos de un abogado en Estados Unidos, porque ahí vamos a proceder. De hecho, acabo de recibir una carta del abogado de Alejandra, donde me pidió que ya no dé más declaraciones al respecto para no afectar el proceso”.

Lo hará en Estados Unidos porque allá es donde reside Frida desde hace varios años. Asimismo, asegura que “no soy un degenerado” y lamenta que su nieta se desquite con él por todo lo que “está pasando”.

Sobre cómo ha tomado los señalamientos de la gente en redes sociales, Enrique Guzmán afirma que no ha visto nada.

Con información de Sopitas