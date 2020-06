Fundación entrega despensas a 850 madres afectadas por Covid-19 en Tlapanalá

#Tlapanalá #DIFmunicipal#SaveTheChildrensMexico En Tlapanalá, Puebla, gracias al apoyo de la fundación Save The Childrens México, el Ayuntamiento municipal que encabeza Lorenzo Pliego Campos y el sistema DIF municipal a cargo de la C. Ma. del Rosario Jiménez Gutierrez, realizaron la entrega de 1000 despensas, beneficiando al rededor de 850 madres de familia que tienen hijos pequeños hasta los 12 años.Este apoyo consiste en la entrega de una despensa a cada madre de familia beneficiada cada semana durante un mes entero.Las despensas aparte de llevar productos de la canasta básica, también proporciona material didáctico para el aprendizaje de los niños beneficiados, con esto se pretende, no solo reforzar su alimentación sino también su aprendizaje.Cabe resaltar que aquellas madres de familia que no fueron inscritas en este padrón, podrán pasar a anotarse los días martes 26 y miércoles 27 de mayo del año en curso, en un horario de 9:00 am a 4:00 pm.Seguimos #trabajandojuntos por el bienestar de las familias tlapanalenses.