Entrega Nacho Mier rehabilitación de Avenida Hidalgo en San José El Rincón

Derivado de la nula atención a las necesidades de la población de las juntas auxiliares e inspectorías de la capital poblana, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco, entregó la rehabilitación de la calle Hidalgo en la comunidad de San José El Rincón; obra que se gestionó a través del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública y que los pobladores llevaban muchos años solicitando ante la autoridad, sin éxito.

“El alcalde de Puebla no sabe que no sólo es la capital, sino sus 17 juntas auxiliares, sus inspectorías. A 492 años de la fundación de la ciudad se olvidaron que existe: Tecola, Azumiatla, La Huerta, San José El Rincón; por eso quisimos venir acá, porque los queremos escuchar y no sólo eso, sino que como Presidente del Consejo Consultivo quise entregar esta obra que nos pidieron en una de las asambleas del Instituto”, señaló Nacho Mier.

El coordinador de la bancada morenista puntualizó que hay que voltear la vista de manera solidaria hacia las localidades que han sido olvidadas “por eso venimos con gusto a empeñar nuestra palabra, porque queremos una revolución de conciencias de todos los que están en el Instituto, de los hombres y mujeres libres que todos los días se unen a este proyecto que se llama Sumar para Transformar y los invito a despojarnos de toda frivolidad y de todos los viejos vicios de la política”.

El diputado federal Nacho Mier mencionó que esta obra fue priorizada por los pobladores en una asamblea realizada en el mes de febrero, porque por esta vialidad circulan los menores que van a la escuela, los fieles que van a la iglesia, y que en época de lluvias o sequía se convierte en un problema de salud, por el lodo o por el polvo que se levanta.

El Legislador federal y presidente del Consejo Consultivo del Instituto recalcó “nuestra filosofía es que organizados, de manera solidaria, todos aportemos algo de manera generosa y con solidaridad y sensibilidad: logramos hacer la compra de los materiales, otros apoyaron con su mano de obra, otros apoyaron incluso con los viajes de arena. Fue un encuentro de voluntades, de gente que quiere y ama a San José El Rincón”, concluyó.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal