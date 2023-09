Entrega Sergio Salomón mil apoyos a poblanos del sur de la capital

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina encabezó la entrega de mil acciones de apoyos sociales a habitantes de la zona sur de la capital poblana, con quienes se comprometió a hacer lo necesario para mejorar su calidad de vida.



Lo anterior al reconocer que las colonias que se encuentran a las orillas de la capital poblana no han recibido la atención adecuada, además que están indefensas debido a la falta de claridad sobre si están asentadas en la Angelópolis o en algún otro municipio vecino.



“Muchas veces pensamos que la mayor parte de necesidades se dan al interior del estado y no es cierto, el cinturón que rodea a Puebla capital y que hace frontera con (municipios) de la zona metropolitana es una gran área de oportunidad que no sea atendido como debe de atenderse y que esa división entre que si es de uno u otro municipio deja en la indefensión a todos ustedes, el Gobierno del Estado lo tiene claro y tengan la certeza que nos vamos a hacer cargo de ello”, aseguró.



Por ello, el mandatario señaló que su administración está por iniciar el desarrollo de dos acciones: la construcción de la Central Camionera del Sur y de la Línea Metropolitana de RUTA, las cuales servirán para disminuir el tiempo de traslado que actualmente destinan para ir a sus trabajos o escuelas.



En el caso de la Línea que recorrerá el Periférico Ecológico, mencionó que el proyecto se iniciará “a la brevedad” y sostuvo que pasarán menos tiempo en el transporte público para llegar a sus destinos.



Asimismo, dijo que seguirán reforzando los programas federales para que lleguen a sus localidades a través del delegado de Bienestar, Rodrigo Abdala Dartigues; mientras que a nivel estatal se prepara un programa de calentadores solares para las familias poblanas.



En su oportunidad, la secretaria de Bienestar estatal, Lizeth Sánchez García refirió que la administración estatal ha destinado 11 millones de pesos en el Programa de Apoyo Alimentario que beneficia a 16 mil familias de la capital poblana, sumando 768 mil acciones que contribuyen a contener los gastos que realizan para su alimentación.

Por: Alejandra Olivera

Editor: Guillermo Leal