Entregan 500 faroles para procesión del 31 de agosto en San Pedro Cholula

A fin de que este 31 de agosto se lleve a cabo la tradicional Procesión de los Faroles, la Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, Paola Angon, hizo entrega de 500 faroles a los mayordomos de los 10 barrios tradicionales del municipio, acompañada por el Párroco Víctor Manuel Domínguez y Mundo.

En ese sentido, la alcaldesa indicó que su gobierno y ella misma han sido muy respetuosos de las festividades religiosas, evitando participar para que no sean politizadas; al tiempo de refrendar el apoyo institucional para que se realicen en orden y se preserven las tradiciones que hacen chula a Cholula.

“Gracias a ustedes, mayordomas y mayordomos, por permitirme hacer equipo en estas hermosas tradiciones y que las nuevas generaciones las disfruten. Siempre he sido respetuosa de los temas eclesiásticos, y una vez más, como Presidenta Municipal, no asistiré a la procesión para que no se politice”, indicó Paola Angon.

Por su parte, el Párroco de San Pedro Cholula señaló que la devoción de los cholultecas es representativa de esta Procesión, que se realiza en dirección al Santuario de la Virgen de los Remedios.

“Estos faroles van a lucir en la noche del día último de este mes, para subir a la casa de Nuestra Señora, para llevar a cabo a media noche una celebración en el Santuario”, indicó el Padre Víctor Manuel Domínguez, quien reconoció la necesidad de hermanar los barrios, y autoridades civiles y eclesiásticas, en beneficio del municipio.

Cabe señalar que los 500 faroles entregados fueron elaborados por personas privadas de la libertad, internas en el CERESO (Centro de Readaptación Social) de San Pedro Cholula, como parte del apoyo del Gobierno Municipal para la preservación de esta tradición.

