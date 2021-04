Entrevista: Elección en Puebla sin focos rojos, advierte INE

Por Redacción

En el inicio de las campañas a diputados federales, el INE descartó focos rojos para la votación del 6 de junio en el estado de Puebla, afirmó Marcos Rodríguez del Castillo, presidente de la junta local.

En entrevista con Patricia Estrada de 6 a 9 am en Oro Noticias, indicó que al momento no han encontrado candidatos relacionados con actividades ilícitas, sin embargo afirmó que mientras no existan sentencias condenatorias pueden participar en la elección.

A la fecha tampoco han retirado alguna candidatura por ejercer violencia política o doméstica, al negar pensión alimenticia a los hijos.

También reconoció que para la organización de esta elección encontraron mayor rechazo ciudadano por miedo a la pandemia del Covid-19.

Para los partidos políticos la recomendación es:

No eventos masivos

Evitar abrazos y saludos de mano

Uso de cubrebocas y gel antibacterial

Potencializar difusión en redes sociales

