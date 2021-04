¡Épico! Rover Curiosity se toma selfie en el Mont Mercou de Marte

Por Redacción

A inicios de este mes, Curiosity capturó 60 imágenes usando su brazo robótico y 11 imágenes con su Mastcam de una formación rocosa llamada “Mont Mercou”. Este apodo fue tomado de una montaña en el sureste de Francia cerca del pueblo de Nontron.

El afloramiento tiene más de 6 metros de altura y se puede ver a la izquierda del rover. Curiosity usó su taladro para capturar una muestra de roca cerca de la formación, que los científicos denominaron Nontron. Es la muestra número 30 recolectada por el hasta ahora.

Wish you were here! This selfie was taken in front of “Mont Mercou,” a rock formation that’s 20ft (6m) tall. It's made up of 60 images from my MAHLI camera and 11 images from my Mastcam. Look close enough to spot a new drill hole – my 30th sample to date. https://t.co/3U5ZVNyO2t pic.twitter.com/mFMVjiTCvF