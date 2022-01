¿Eres candidato a prueba Covid? IMSS comparte criterios

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla dio a conocer los criterios para realizar prueba de detección de Covid-19 a los derechohabientes que acuden a los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS).

El paciente debe presentar síntomas sugestivos de Covid-19, como pueden ser: fiebre, tos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de cuerpo, disminución del olfato, falta de percepción de los sabores, entre otros, un médico de filtro en el MARSS validará si es candidato a realizarse una prueba rápida.

Nataly Tlecuitl Mendoza, coordinadora auxiliar de Vigilancia Epidemiológica del IMSS Puebla, explicó que es necesario que acudan al MARSS de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda o a la unidad que se le derive (más cercano a su domicilio), donde el médico determinará si presentan datos que sugieran presencia del virus SARS-CoV-2.

Explicó que la atención de los pacientes con síntomas de Covid-19 tiene distintos filtros para determinar si son o no candidatos a aplicarles una prueba rápida o de PCR, esto debido a que en esta etapa invernal se tiene la presencia de otras enfermedades respiratorias, por ello la importancia de la valoración.

También lee: Anuncian módulo permanente de vacunación vs Covid-19

La especialista remarcó la importancia de saber que no todos los pacientes son candidatos a toma de muestra si no se presentan los síntomas.

Agregó que los grupos prioritarios son las personas mayores de 65 años, embarazadas, con enfermedades crónicas, quienes viven con VIH o con algún factor de comorbilidad.

Independientemente de si se hace la prueba o no, los médicos tienen la responsabilidad de indicar a los pacientes sospechosos de COVID-19 resguardarse en su hogar con los protocolos de asilamiento durante siete días para evitar la propagación del virus.

De igual forma, detalló que el derechohabiente puede elegir una institución privada para la detección de COVID-19; sin embargo, debe estar certificada por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE).

El IMSS en Puebla brinda atención oportuna a través de los MARSS a los pacientes con sospecha de COVID-19.

Te puede interesar: México reporta 50 mil 545 casos COVID en 24 horas

Los módulos están ubicados en las siguientes unidades: en Puebla en la UMF No. 1 “Paseo Bravo”; UMF No. 2 “Boulevard 5 de Mayo”; UMF No. 6 “Plaza San Pedro”; UMF No. 7 “San Bartolo”; UMF No. 8 “Mayorazgo”; UMF No. 12 “San Pedro Cholula”; UMF No. 13 “Bugambilias”; UMF No. 14 “Pueblo Nuevo”; UMF No. 55 “Amalucan” y UMF No. 57 “La Margarita”.

Foráneas en UMF No. 11 “San Martín Texmelucan”; UMF No. 22 “Teziutlán”; UMF No. 30 “Tehuacán”; UMF No. 9 “Santa María Coapa”; UMFH No. 24 “Izucar Matamoros”; UMF No. 26 “Atencingo” y UMF No. 34 “Atlixco”.

Por último, la especialista recomendó continuar con el uso correcto de cubrebocas, el constante lavado de manos y uso de alcohol gel al 70%, e indicó que con estos mecanismos es muy fácil mantener la salud estable y evitar el contagio de esta y otras enfermedades.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

Te recomendamos