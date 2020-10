¿Eres fan de James Bond? Aquí un recuento de actores y películas

Por Redacción

Hoy es el día de James Bond, el agente 007 más famoso del mundo.

El 5 de octubre de 1962 salió la primera película “James Bond contra el Doctor No”.

Los actores que han dado vida al agente 007:

Sean Connery

George Lazenby

Roger Moore

Timothy Dalton

Pierce Brosnan

Daniel Craig

Películas con actores

Sean Connery: Doctor No, Desde Rusia con amor, Goldfinger, Operación Trueno, Sólo se vive dos veces, Los diamantes son eternos.

Película: Doctor No

George Lazenby: Al servicio secreto de su Majestad (la única vez que se casa y asesinan a su esposa el día de su boda).

Película: Al servicio secreto de su Majestad

Roger Moore: Vive y deja morir, El hombre de la pistola de oro, La espía que me amó, Moonraker, Sólo para tus ojos, Octopussy, Panorama para matar ( A view ti a kill).

Película: Vive y deja morir

Timothy Dalton: 007 Alta Tensión (The Living Daylights), Licencia para matar

Película: 007 Alta Tensión

Pierce Brosnan: Goldeneye, El mañana nunca muere, El mundo no basta, Morir otro día.

Película: Goldeneye

Daniel Craig: Casino Royale, Quantum of Solance, Skyfall, Spectre, la nueva No time to die (Sin tiempo para morir).

Película: Casino Royale

