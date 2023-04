Érika de la Vega denuncia amenazas tras sentencia contra Alcántara

La panista Érika de la Vega Gutiérrez acusó que ha sido víctima de amenazas por parte del diputado local, Eduardo Alcántara Montiel, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo sentenció por violencia política de género.

Además, exigió que el Poder Judicial de Puebla proceda a imputarlo por el delito de abuso sexual, pues subrayó que el proceso se ha retrasado por más de un año a pesar de que existen elementos suficientes para enviarlo a prisión preventiva.

En conferencia de prensa este domingo, afirmó que teme por su vida y responsabilizó a Alcántara Montiel de cualquier cosa que pueda sucederle a ella o sus hijos, ya que el legislador del Congreso del Estado ha recurrido a amenazas para intimidarla.

La exaspirante a la alcaldía de San Pedro Cholula lamentó que pese a la gravedad de su caso no ha tomado la relevancia suficiente, luego de que el diputado le pidió un “encuentro sexual” a cambio de otorgarle una candidatura del PAN en el proceso electoral de 2021.

Los hechos ocurrieron cuando Eduardo Alcántara se desempeñaba como asistente particular de la entonces dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, quien –dijo– jamás la apoyó e incluso se ha “pitorreado” de la situación.

“Personas afines a Eduardo Alcántara me han dicho que no me atreva a seguir, que ellos tienen el dinero para hacer lo que quieran. Es un hecho que se va al registro de violentadores, por su perfil psicológico eso le está generando conflictos en la cabeza y puede ser capaz de cualquier cosa”, expresó.

Sobre la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de Alcántara Montiel por abuso sexual, indicó que el Ministerio Público encontró elementos de prueba suficientes para imputarlo por dicho delito.

Inclusive señaló que el delito amerita prisión preventiva, sin embargo, acusó que se ha aplazado la audiencia en múltiples ocasiones durante el último año, por lo que exigió a la jueza Idalia Arcieniega Arias dar celeridad al caso.

Además reveló que Eduardo Alcántara ha obstaculizado el proceso judicial porque presume tener contacto con “altas esferas” en la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que el pasado 30 de marzo la Sala Regional del TEPJF acreditó que el legislador panista incurrió en violencia política de género en agravio de Érika de la Vega, tras acreditar que los actos de hostigamiento sexual menoscabaron sus derechos político-electorales.

No obstante, el panista impugnó la resolución ante la Sala Superior en busca de no ser inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género, lo que le impediría participar en las elecciones de 2024.

Por: Vera Fernández

Editor: Guillermo Leal