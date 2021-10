Error de Profepa liberó a 2 que dañaron laguna de Alchichica

Por Alejandra Olivera

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que dos personas fueron detenidas por la construcción de una especie de muelle en la Laguna de Alchichica, quienes quedaron en libertad porque el encargado de despacho de la Profepa dictaminó que en sus acciones no hubo delito ambiental.

Por ello, aseveró que presentarán la queja correspondiente, pues aseveró que sí hubo afectaciones a los estromatolitos y vegetación propia del lugar, por lo que tampoco permitirán que las obras continúen.

“Vamos a presentar su queja, no se vale y le vamos a enseñar a ese encargado que en Puebla se cumple con la Ley y se hacen cosas honestas”, advirtió.

Señaló que cuando se suspendieron las obras se detuvo a dos personas, quienes son parientes del exedil de Tepeyahualco

Indicó que los dos detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público Federal, pues en el local no los quisieron recibir, además que no fueron vinculados a proceso, porque el encargado de despacho de la Profepa consideró que no cometieron un delito ambiental y quedaron en libertad.

