El presidente de México Andrés Manuel López Obrador, negó las acusaciones del secretario de Estado de Estados Unidos (EU), Antony Blinken, en las que afirma que el narco controla partes del país.

“Si dominara el narco no se hubiese hecho nada para enfrentar a quienes participaron en los asesinatos de los sacerdotes. No hay un lugar del territorio nacional en donde no haya presencia de la autoridad”, mencionó durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador afirmó que las declaraciones de Blinken fueron impulsadas gracias a las recientes propuestas de los legisladores republicanos para catalogar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Finalmente apuntó que no existe una fractura en la relación entre de ambos países, y que el secretario de Estado de EU únicamente “está haciendo su trabajo, así como el mío es representar los intereses del pueblo de México”.

