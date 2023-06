¡Es hoy! México se enfrenta a EU en CONCACAF Nations League

En una edición más del “Clásico de la Concacaf”, Estados Unidos y México se enfrentarán este jueves en semifinales, donde buscarán su pase a la gran final de la Nations League.

🔥 ¡HOY ES EL DÍA! 🇲🇽 #MéxicoJuega para conseguir el pase a la Final.

👊 Salgamos con el 💚 y gran fútbol ⚽️



¡VAMOS, @UNVASODELALA! #UnVasodeLALAparacompartir pic.twitter.com/tuRrVliCST — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 15, 2023

México, dirigido por Diego Cocca, tiene la presión de ganar este clásico, pues el equipo de las barras y las estrellas han ganado los últimos encuentros. El Tri tiene como objetivo entregar buenos resultados de cara a la Copa Oro, que inicia la próxima semana.

Por su parte, de la mano de BJ Callaghan, Estados Unidos buscará mantener su dominio de los últimos años ante México, por lo que aprovechará su localía para consagrar su victoria y avanzar a la final.

Estados Unidos quiere instalarse en una final más, donde saldrá a defender el título de la Nations League conseguido en 2021 al derrotar a México.

Por otro lado, México busca reivindicarse tras su actuación en la reciente Copa del Mundo 2022 y la pasada Nations League, la cual perdió contra el equipo de las barras y las estrellas.

El entrenador Diego Cocca se dijo consciente de la presión que tiene sobre él ante este partido, además aseguró que al momento de aceptar este cargo sabía las condiciones que iba a vivir al estar al mando de la Selección Mexicana.

“Sé dónde estoy parado. Sé la silla que ocupo. No me critican a mí, sino al técnico, el proceso anterior, y necesitan a alguien a quien echarle la culpa (…) por eso me contrataron. Los que me contrataron confían en mí y con tiempo, ojalá pueda tener tiempo y trabajo, nos irá mejor”, mencionó.

México llega al encuentro con una victoria y dos empates, mientras que Estados Unidos llega con dos victorias y un empate.

Horario

Jueves 15 de junio | 20:00 hora México | Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Por: Redacción

Editor: Dulce López

