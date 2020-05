Escucha a Roger Waters tocando su versión de “Mother” en cuarentena

Por Redacción

El compositor Roger Waters sorprendió a sus seguidores con un tributo a una de las canciones más icónicas de la banda Pink Floyd. Se trata de “Mother”, canción que forma parte del icónico álbum “The Wall”, lanzado en 1979.

La canción se ha convertido en parte habitual de las presentaciones de Waters en solitario, usualmente en la parte del encore.

En el último mes, Waters ha lanzado otros dos covers, los cuales son “Paradise” de John Prine y “The Right to Live in Peace” de Victor Jara.

Al igual que muchos artistas, Waters tuvo que posponer sus presentaciones programadas en este año, prometiendo nuevas fechas en 2021 para su gira “This is Not a Drill”.

