Escucha el nuevo sencillo de Foo Fighters, ‘No Son Of Mine’

Los Foo Fighters han compartido el segundo sencillo de su próximo álbum, ‘Medicine At Midnight’, aprovechando los festejos por el año nuevo.

El nuevo tema llega después del lanzamiento de ‘Shame Shame’, el cual fue el primer adelanto del próximo álbum de la banda.

Sobre el tema, el vocalista de la banda, Dave Grohl, comentó, “Esta es el tipo de canción que resido en todos nosotros y si hace sentido en el momento, la dejamos salir … líricamente está hecha para tocar la hipocresía de los líderes autoproclamados, gente que es culpable de cometer los crímenes que se suponen que deberían combatir”.

Acompañando el nuevo sencillo, Foo Fighters también compartió la lista de canciones de ‘Medicine At Midnight’. El disco estará disponible a partir del 5 de febrero del 2021.

‘Medicine At Midnight’ Tracklist:

1. Making A Fire

2. Shame Shame

3. Cloudspotter

4. Waiting On A War

5. Medicine At Midnight

6. No Son Of Mine

7. Holding Poison

8. Chasing Birds

9. Love Dies Young

