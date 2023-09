España: Liberan a hombre que acosó sexualmente a reportera

El Juzgado número 54 de Madrid ha liberado al joven rumano de 25 años acusado de presunta agresión sexual contra la reportera de Cuatro TV, Isa Balado, durante una conexión en vivo.

La magistrada ha rechazado la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía, que buscaba una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de cualquier comunicación con la víctima por cualquier medio para el presunto agresor.

Además, la jueza no ha establecido medidas de protección para la reportera, ya que no observa alguna situación de riesgo hacia ella, debido a que el agrersor no la conocía previamente al incidente.

El incidente suscitado el pasado martes en el centro de Madrid durante una transmisión en vivo sobre un robo en un comercio en el barrio de Lavapiés, el acusado se acercó a Balado con comentarios sexuales para luego tocarla bajo la excusa de preguntar para qué cadena trabajaba.

Fue entonces cuando el acompañante de la reportera, Nacho Abad, cuestionó al agresor sobre el acoso que estaba sucediendo. Isa Balado confirmó lo sucedido y se enfrentó al sujeto expresando su descontento por su comportamiento.

Por su parte, el detenido negó haber tocado a la reportera a pesar de que los hechos sucedieron a la vista de todos y continuó acosando a la Balado, mientras ella le pedía que la dejara trabajar.

Al terminar la emisión en vivo, la policía arrestó al presunto agresor, quedando en manos de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.

