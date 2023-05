“Espero le gane a Verstappen”: Lewis Hamilton alaba a Checo Pérez

El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, alabó al piloto mexicano Sergio Pérez, y afirmó que espera que supere a su compañero Max Verstappen.

El piloto de Mercedes aseguró que no le sorprende el nivel que ha demostrado el tapatío este año en la Fórmula 1, ya que Checo tiene un gran potencial.

“No me sorprende, estoy muy feliz por él y estoy muy orgulloso de él. Cuando veo a la gente veo tanto potencial y no siempre lo alcanzamos, pero estamos en el camino esperando vivir en ese potencial y él (Checo) ahora mismo está haciendo un gran trabajo”, dijo Hamilton.

“Parece que finalmente se siente super cómodo en el monoplaza y está retando al dos veces Campeón del Mundo (Verstappen) cada fin de semana, y espero que lo alcance y espero que lo pase”, expresó Lewis.

Tras cuatro fechas de la temporada 2023 de la Fórmula 1, Verstappen y Checo suman dos triunfos cada uno. El neerlandés lidera el campeonato de piloto, sin embargo, la distancia ante el mexicano es solo de seis puntos.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal