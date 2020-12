Estados Unidos autoriza venta libre de prueba casera de Covid-19

La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió una autorización de uso de emergencia para la primera prueba de Covid-19 completamente casera de venta libre.

Detalló que Ellume Covid-19 es un test de antígeno de flujo lateral, que hace pasar una muestra líquida a lo largo de una superficie con moléculas reactivas.

Señaló que la prueba detecta fragmentos de proteínas del virus SARS-CoV-2 con una muestra nasal de cualquier individuo de 2 años de edad o más.

