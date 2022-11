Estados Unidos vota en contra de levantar embargo a Cuba

El canciller de México, Marcelo Ebrard, dio a conocer que Estados Unidos votó en contra de levantar el embargo económico a Cuba en la Asamblea de las Naciones Unidas.

El resto de los países, Israel votó en contra de condenar la medida; Ucrania y Brasil se abstuvieron; mientras que México y las otras 184 naciones, votaron a favor de acabar con el embargo.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció en su conferencia de este jueves, pidiéndole a Estados Unidos terminar el embargo.

“Sería una fiesta mundial, sería decir gracias a la vida, sí de verdad no por hipocresía estamos a favor de los derechos humanos y el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida no es posible que si hay diferencias políticas se haga un bloqueo para que no lleguen los alimentos, no lleguen apoyos”, dijo.

John Kelley, consejero político estadounidense, argumentó que su voto se debió a que la Habana “reprimió” a miles de cubanos en julio de 2021, quienes exigían más libertades.

“El gobierno cubano ha utilizado duras penas de prisión; intimidación; tácticas; arrestos; interrupciones de internet; turbas patrocinadas y condiciones penitenciarias horrendas para tratar de impedir que los cubanos ejerzan sus derechos humanos”, declaró.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Leal

