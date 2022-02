Estamos contra cualquier guerra: AMLO sobre caso Ucrania

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que su gobierno está en contra de cualquier guerra y llamó al diálogo y a la solución pacífica tras el inicio de la ofensiva militar rusa sobre territorio de Ucrania en las últimas horas.

Dijo que el gobierno que encabeza siempre promoverá el diálogo ante el uso de la fuerza.

“En términos de política exterior, nos vamos a seguir conduciendo, promoviendo que haya diálogo, que no se utilice la fuerza, que no haya invasión. No estamos a favor de ninguna guerra”, dijo el jefe del Ejecutivo.

Continuó: “México es un país que siempre se ha pronunciado por la paz y la solución pacífica de las controversias, incluso está en la Constitución, en el artículo 89 (…) va a seguir siendo esa nuestra postura: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de las controversias”, dijo.

“Esperemos que pronto se normalice la situación en Ucrania, que haya diálogo y se normalice esto. No queremos que la gente sufra, que la población civil sea afectada, no queremos la confrontación bélica”, puntualizó.

