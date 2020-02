Estamos preparados para enfrentar el coronavirus, afirma director del IMSS

Por Redacción

Este miércoles, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que México está preparado para enfrentar el brote de coronavirus (Covid – 19) ante su eventual llegada a tierras mexicanas.

En entrevista, Robledo aseguró que el IMSS cuenta con medicamentos y 850 ventiladores pulmonares para tratar el padecimiento inherente al virus, sin embargo, reconoció que aún no hay cura para el Covid-19.

Zoé Robledo pidió a los mexicanos no caer en pánico al tiempo de confirmar que hasta el momento no se han registrado casos en nuestro país. No obstante, agregó que el IMSS está en alerta ante alguna eventualidad.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud (OMS), en días pasados, llamó a los gobiernos a estar preparados ante una potencial pandemia de coronavirus debido al incremento de casos en Europa y Asia.

