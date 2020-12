Estas son las series y películas de Marvel para los próximos tres años

Por Redacción

Durante la madrugada del 11 de noviembre, la compañía lanzó todo su calendario de estrenos para 2021 y varios proyectos programados para 2022 y 2023.

Parece que el Universo Cinematográfico de Marvel tendrá un largo recorrido, pues muchos han sido los anuncios, tanto para cine como para televisión.

BRUJA ESCALARTA Y VISIÓN (WANDAVISION) (15 DE ENERO)

Finalmente, ‘Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)’ será la primera producción de la Fase 4 del MCU en estrenarse. Lo hará en Disney+ el 15 de enero de 2021, y promete sentar las bases de una trama más completa donde intervendrán las realidades alternativas y los poderes de Wanda para alterar la realidad.

FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO (19 DE MARZO)

Escrita por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, la serie sigue los eventos de ‘Vengadores: Endgame’, con Falcon como heredero del escudo del Capitán América. A su lado estará Bucky Burnes, y se ha confirmado que uno de los villanos principales será el barón Zemo, interpretado por Daniel Brühl, al que ya se ha podido ver en el tráiler de la serie de Disney+.

VIUDA NEGRA (7 DE MAYO)

Contra todo pronóstico, ‘Viuda Negra’ mantiene su estreno exclusivo en cines. Eso sí, llegará justamente un año después de su fecha original

LOKI (MAYO)

En mayo también se prevé que regrese el Dios del Engaño en forma de serie en Disney+. Tom Hiddleston vuelve a meterse en la piel de Loki y narrará su periplo a través del tiempo tras desaparecer con el Tesseracto en ‘Vengadores: Endgame’.

SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS (9 DE JULIO)

Marvel sigue apostando por la gran pantalla. Tras ‘Viuda Negra’, el superhéroe asiático y especializado en artes marciales, Shang-Chi, llegará el 9 de julio a la gran pantalla.

WHAT IF…? (MEDIADOS DE 2021)

Los ‘hechos alternativos’ llegan a Marvel con ‘What If…?’, la primera serie de animación del MCU que se verá en Disney+. Escrita por A.C. Bradley y dirigida por Bryan Andrews, relatará qué hubiera pasado en el universo marvelita si el destino de sus personajes fuera diferente.

LOS ETERNOS (5 DE NOVIEMBRE)

Como le sucedió a ‘Viuda Negra’, ‘Los Eternos’ llegará a los cines un año después de su fecha inicial. Un nuevo grupo de superhéroes llega al MCU, dirigido por Chloé Zhao y en el que están Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Kit Harington, Gemma Chan y Barry Keoghan.

HAWKEYE (FINALES DE 2021)

Finalmente, Disney confirmó oficialmente la participación de Hailee Steinfeld como Kate Bishop en la serie enfocada en Ojo de Halcón de Disney+. El superhéroe interpretado por Jeremy Renner mostrará qué pasó durante su ausencia en ‘Vengadores: Infinity War’.

MS. MARVEL (FINALES DE 2021)

Para finales de 2021 Marvel prepara la llegada de la primera superheroína musulmana de la saga en la serie de Disney+

SPIDER-MAN 3 (17 DE DICIEMBRE)

La tercera entrega en solitario del Spider-Man de Tom Holland ha causado una gran expectación, pues reunirá a personajes de las versiones del superhéroe de Sam Raimi y Marc Webb.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS (25 DE MARZO DE 2022)

Finalmente, la secuela de ‘Doctor Strange’ llegará en el primer trimestre de 2022. Dirigida por Sam Raimi, que vuelve al mundo Marvel tras haber realizado la afamada trilogía de ‘Spider-Man’.

THOR: LOVE AND THUNDER (6 DE MAYO DE 2022)

Con Taika Waititi dirigiendo y el inesperado regreso de Jane Foster (Natalie Portman) como punto fuerte de la trama, la cuarta película de Thor -que se convierte en el primer Vengador con cuatro cintas en solitario- retrasa su estreno desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2022.

BLACK PANTHER II (8 DE JULIO DE 2022)

Kevin Feige ha confirmado que, en julio de 2022, los fans podrán volver a Wakanda. Eso sí, sin T’Challa. El presidente de Marvel Studios también hizo oficial que no habrá relevo para Chadwick Boseman en el papel.

CAPITANA MARVEL 2 (11 DE NOVIEMBRE DE 2022)

Tres años después del estreno de la primera película llegará Capitana Marvel 2, que promete ser el gran éxito del otoño… de 2022.

GUARDIANES DE LA GALAXIA: ESPECIAL NAVIDAD (DICIEMBRE DE 2022)

Los Guardianes de la Galaxia protagonizarán un especial navideño que dirigirá y escribirá James Gunn y que contará con personajes inesperados.

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3 (2023)

Además, en 2023 llegará la tercera parte de ‘Guardianes de la Galaxia’, también de la mano de James Gunn y que contará con Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff y Sean Gunn.



SHE-HULK (SIN FECHA)

Tatiana Maslany será Jennifer Walters, también conocida como She-Hulk, una abogada especializada en casos legales relacionados con gente con superpoderes. Prima de Bruce Banner, Mark Ruffalo también aparecerá en la serie, en la que Tim Roth regresará al MCU en el papel de Abomination.

MOON KNIGHT (SIN FECHA)

Mohammed Diab dirigirá esta nueva serie sobre un justiciero con trastorno de identidad disociativa. Oscar Isaac está en conversaciones para el papel, aunque su fichaje aún no está confirmado.

SECRET INVASION (SIN FECHA)



Esta nueva ficción de Disney+ estará protagonizada por Samuel L. Jackson y Ben Mendelsohn como Nick Furia y Talo respectivamente. Su trama estará relacionada con los Skrulls y cómo han estado tantos años infiltrados en la Tierra.

IRON HEART (SIN FECHA)

Llega la sucesora de Iron Man. La serie de Disney+ estará protagonizada por Dominique Thorne como Riri Williams, un genio cuya habilidad es crear una armadura mucho más avanzada que la de Tony Stark

ARMOR WARS (SIN FECHA)

Esta serie estará protagonizada por Don Cheadle, que retomará su papel de Máquina de Guerra. El fiel amigo de Iron Man explorará el mayor temor de Tony Stark desde que Ultrón hiciera de las suyas en la segunda película de Vengadores.

I AM GROOT (SIN FECHA)

Uno de los miembros más carismáticos de los Guardianes de la Galaxia tendrá su propia serie de cortos de animación en Disney+.

ANT-MAN Y LA AVISPA: QUANTUMANIA (SIN FECHA)

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Michelle Pfeiffer volverán a la gran pantalla en la tercera entrega de ‘Ant-Man’, con Kathryn Newton en el papel de la hija de Scott Cassie y Jonathan Majors como Kang el Conquistador.

REBOOT DE LOS CUATRO FANTÁSTICOS (SIN FECHA)

Fue una de las bombas más sonadas. Los Cuatro Fantásticos serán los primeros superhéroes de Fox en tener su propio reboot en Marvel Studios. Jon Watts, el director de la nueva trilogía de ‘Spider-Man’, liderará este proyecto.

REBOOT DE BLADE (SIN FECHA)

El reboot en cines de Blade sigue en marcha. Mahershala Ali sigue confirmado para meterse en la piel del cazador de vampiros aunque la película aún no tiene ni fecha de estreno ni director. “Habrá novedades muy, muy pronto”, señaló Kevin Fegie.

Con información de CulturaOcio