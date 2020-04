Estima Ssa que en 15 días inicie fase 3 de la contingencia sanitaria

Por Alejandra Olivera

La Secretaría de Salud federal informó que en México ya suman 191 muertes y 3 mil 441 casos confirmados de Covid-19, lo que significa 260 casos más que un día antes, crecimiento por el que se estima que el país está por entrar en la Fase 3 de la pandemia catalogada como la más grave.

En ese contexto, la dependencia federal reconoce que en Puebla 194 casos confirmados y 10 de los 23 fallecimientos ocurridos hasta el 8 de abril, por lo que su tasa de letalidad es de 5.05 por cada 100 casos, mientras que su tasa de contagios es de 3.0 por cada 100 mil habitantes.

En el informe técnico diario, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez reveló que entre los 20 decesos que se registraron en las últimas 24 horas se encuentran dos mujeres embarazadas, de las que una murió después de dar a luz a su bebé por cesárea.

Además, señaló que en los siguientes 15 días podría determinarse la Fase 3 cuando se considere que la transmisión de Covid-19 es suficientemente dispersas y por ende haya ajustes en las medidas de contención epidemiológica.

Acerca del uso de cubrebocas, el funcionario señaló que la documentación científica refiere que puede ser efectivo para que quien tiene la enfermedad no la propague y dijo que no se opone a que quien no esté contagiado también los utilice.

Cuestionado sobre la suficiencia de pruebas para detectar el Covid-19 se seguirán adquiriendo y seguramente—dijo—se rebasará la compra de 250 mil pruebas.

En su intervención, el director del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea (CNTS), Jorge Enrique Trejo Gómora, indicó que se encuentra en exploración en México el uso de plasma convaleciente –que se obtiene de pacientes que ya se recuperaron del Covid-19– para tratar a pacientes infectados graves, reveló que el IMSS autorización de bioseguridad y comenzará la recolección de bioplasma el siguiente lunes 13 de abril, aunque todavía no realizará el tratamiento.

