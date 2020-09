Estimación de crecimiento económico no es optimista, es responsable: Herrera

Por Redacción

Este miércoles, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, informó que la estimación de crecimiento para 2021 es responsable, pero no la ve muy optimista.

“En realidad no es un estimado muy optimista, de hecho, si piensas que habrá una caída de 8% y sobre esa caída del 8% un crecimiento de 4.7%, ni siquiera nos pone en niveles de crecimiento que estábamos en 2019. Nos parece una estimación responsable”, explicó.

El secretario está muy consciente del ritmo de la pandemia de coronavirus y que ésta condicionará la reactivación de los sectores económicos.

“Mientras no exista una vacuna, la economía va a seguir operando en circunstancias inusuales, es decir, no es que no esté operando, no es que tengamos el cierre duro de abril y mayo”, informa.

El pasado martes, Herrera entregó el Paquete Económico 2021, que incluye la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los Criterios Generales de Política Económica (CGPE).

Con este proyecto Hacienda apuesta por una recuperación con una proyección del 4.6% del PIB y conseguir un “equilibrio” en las finanzas públicas.

