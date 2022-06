Esto es lo que gana una mesera de propinas en México

Una joven mesera se ha hecho viral en redes sociales al compartir lo que logra ganar de propinas, en tan solo un día en México.

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @daniaasataray, mostró lo poco que puede recibir un mesero, durante una jornada laboral.

De acuerdo con la usuaria, el saldo de propinas que logra juntar es de un día jueves, debido a que es uno de los días en que más personas salen a comer, conforme se acerca el fin de semana.

En un inicio muestra que le dejan tan solo ocho pesos, en dos cuentas mayores a los 100 pesos.

Asimismo, muestra como en más de tres ocasiones no le dejan propina, e inclusive en cuentas superior a los 300 pesos.

No obstante, detalla que también ha recibido 120 pesos, finalmente, el resultado de un día de propinas es de 578 pesos.

Este video ha levantado muchas reacciones entre los internautas, ya que algunos aseguran que es solo un agradecimiento de su servicio, pese a que reciben un salario.

Sin embargo, otros critican a los comensales al no apoyar a los meseros, argumentando que “si no tienes para salir a comer, mejor no acudas a un restaurante”.

Por: Redacción

Editor: Guillermo Pérez Leal

