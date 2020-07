Estos son los horarios de la Comic-Con at Home 2020

Por Redacción

La Comic-Con 2020 ya está aquí. El coronavirus ha hecho que el evento más importante del año para la industria del entretenimiento tenga que reinventarse y ofrezca una edición virtual, llamada Comic-Con at Home.

A través de YouTube, fans de todas partes podrán ver los paneles de sus series favoritas o de las películas más esperadas. Pese a haber sonoras ausencias, Marvel Studios y DC Comics no estarán presentes, eso no impedirá que el público pueda disfrutar de las novedades de títulos punteros como ‘The Walking Dead’, ‘The Boys’, ‘Star Trek: Picard’, ‘Lo que hacemos en las sombras’ o ‘Los nuevos mutantes’.

Como son muchos los paneles y presentaciones, aquí una lista completa de la programación de esta edición en casa de la Comic-Con, que podrá verse en directo a través de la web www.comic-con.org , que se convertirá en Comic-Con@Home y también en YouTube.

Esta es la programación completa de la Comic-Con 2020:

JUEVES 23 DE JULIO

· Panel del universo Star Trek (08:00 México)

· Solar Opposites (09:00 México)

· Truth Seekers, lo nuevo de Simon Pegg para Amazon Prime Video (10:00 México)

· Duncanville: Mesa redonda (10:00 México)

· Un vistazo dentro de Marvel’s 616 de Disney+ (11:00 México)

· Utopia, de Amazon Prime Video (11:00 México)

· Panel y ronda de preguntas de La materia oscura (11:00 México)

· Las mujeres detrás de Mythic Quest: Raven’s Banquet (11:00 México)

· Upload, de Amazon Prime Video (12:00 México)

· Los nuevos mutantes (12:00 México).

· Panel de Close Enough (13:00 México).

· Superstore: Mesa redonda (13:00 México).

· Segunda temporada de The Boys: Panel (13:00 México).

· Cuarta temporada de Van Helsing: Mesa redonda (15:00 México).

· Mystery Science Theater 3000: A Panel Panorama (16:00 México).

VIERNES 24 DE JULIO

· Retrospectiva sobre Charlize Theron: La carrera de una heroína de acción (08:00 México).

· Adventure Time: Distant Lands (09:00 México)

· Celebración de las 6 temporadas de Vikingos (09:00 México).

· Fear the Walking Dead: Panel (09:00 México).

· Don’t Look Deeper, de Quibi: Panel (10:00 México).

· Infinity Train, de HBO Max y Cartoon Network: Mesa redonda (10:00 México).

· The Walking Dead: Panel (11:00 México).

· Yolo: Crystal Fantasy (11:00 México).

· Esta mierda me supera, del papel a la pantalla. (12:00 México).

· The Walking Dead: World Beyond: Panel (12:00 México).

· 12oz Mouse, de Adult Swim: Panel (12:00 México).

· Primer vistazo a Helstrom, de Hulu y Marvel. (13:00 México).

· Panel sobre la animación para adultos de HBO Max (13:00 México).

· The Capture, de Peacock: Panel (13:00 México).

· The Dragon Prince: Mesa redonda (13:00 México).

· Bob’s Burgers: Panel y ronda de preguntas (14:00 México).

· Crossing Swords: Mesa redonda (14:00 México).

· Una mirada sobre Joss Whedon (13:00 México)

· Archer: Panel (13:00 México)

· Unboxing Pandora: La segunda temporada llegará este (13:00 México)

SÁBADO 25 DE JULIO

· Los Simpson: Mesa redonda (09:00 México).

· Bless the Harts: Panel (10:00 México).

· Reencuentro 15 aniversario de Constantine (10:00 México).

· Phineas y Ferb, la película: Candance contra el Universo: Panel (10:00 México).

· American Dad: Panel (11:00 México).

· The Right Stuff, de Disney+: Panel (11:00 México).

· Padre de familia: Mesa redonda (12:00 México).

· Para toda la Humanidad: Panel (12:00 México).

· Un mundo feliz, de Peacock: Panel (13:00 México).

· Segunda temporada de The Order: Panel (13:00 México).

· Bill & Ted Face the Music: (13:00 México).

DOMINGO 26 DE JULIO

· Hoops, de Netflix: Panel (08:00 México).

· Next, de Fox: Panel (09:00 México).

· Los 100: Vídeo especial de presentación y ronda de preguntas (10:00 México).

· Looney Tunes Cartoons: Panel (11:00 México).

· Red Dwarf: The Promised Land: Panel (11:00 México).

· Los Goldberg: Mesa redonda (11:00 México).

· Una conversación con Nathan Fillion (12:00 México)

Con información de Cultura Ocio