Estoy concentrado en ser alcalde: Lalo Rivera sobre 2024

“Estoy concentrado en la tarea del gobierno de la ciudad, para eso estoy alquilado”, dijo el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas rumbo a 2024.

En conferencia de prensa, el panista dijo que será respetuoso de las manifestaciones de otros actores políticos que han comenzado a destaparse, sin embargo, dijo que esperará a las condiciones políticas idóneas para hacer pronunciamientos.

“Seré respetuoso de aquellos que ya se adelanten que estén haciendo campaña, yo seguiré trabajando por Puebla capital y posteriormente cuando haya condiciones políticas haré mi pronunciamiento rumbo a 2024”, abundó el edil de Puebla.

Rivera Pérez reiteró que no lleva prisa y que no come ansias por dar a conocer sus intereses políticos, pues el trabajo que ha hecho en Puebla capital ha sido palpable y de manera inmediata, tal y como se lo propuso al inicio de su administración.

“Ya cuando se acerquen las fechas daré un pronunciamiento político en relación a 2024, insisto que cuando se acerquen las fechas daré un pronunciamiento con relación a mi persona y a mis posible participación en el proceso electoral”, finalizó.

