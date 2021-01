Estrenos de Disney+ en enero de 2021

Por Redacción

Con la llegada de Disney+ al mercado de las plataformas y streaming, es de esperar que los suscriptores estén emocionados por el nuevo contenido que estará disponible.

Conoce todos los títulos que podrás ver en Disney+ a partir de este mes de enero del 2021.

1 de enero

700 Sharks

Dr. Seuss’Horton Hears a Who!

Great Shark Chow Down

Mega Hammerhead

Mr. Popper’s Penguins

The Wolverine (2013)

Earth to Ned (Nuevos Episodios)

8 de enero

Disney Fam Jam

Ferdinand

Star Wars Forces of Destiny (Volúmenes 1-4)

Toy Story That Time Forgot

Marvel Studios: Legends

15 de enero

Disney Elena of Avalor (Temporada 3)

Doctor Doolittle 3

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns

Wandavision

22 de enero

Wild Uganda

Pixar Popcorn

29 de enero

Dinosaurs (Temporadas 1-4)

Epic

The Incredible Dr. Pol

Ramone and Beezus

Texas Storm Squad

