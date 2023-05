Estudiante de Danza UDLAP sobresale en concurso internacional de salsa

Mariely Félix Ortiz, estudiante de la Licenciatura en Danza y beneficiaria del programa de beca artística de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y su pareja de baile Óscar Espinoza, obtuvieron el segundo lugar en la categoría “Salsa Parejas Profesional Showcase Piso” del Oaxaca Salsa & Bachata Paramount Cup.

Respecto a este resultado, Mariely expresó su satisfacción ya que además de ser la primera competencia que realiza como profesional, ella junto a su pareja fueron los únicos mexicanos que se colocaron en lo más alto, después de los puertorriqueños que se llevaron el campeonato.

“Tiene cuatro años que asistimos a esta competencia, que es la más grande que hay en México y ahora ya es internacional porque vienen maestros de Italia y Puerto Rico”, compartió la bailarina UDLAP, quien también dijo que tiene 5 años bailando salsa y ha tenido primeros lugares en todas las categorías, además de que han sido la pareja principal de la Escuela de Salsa Mambo.

“Este concurso lo disfruté mucho y me siento feliz por haber vivido la experiencia porque creo que fue un congreso que me enseñó mucho y me dejó muchas preguntas sobre lo que quiero seguir haciendo”, comentó la estudiante UDLAP, quien ha buscado la forma de congeniar su carrera profesional y académica combinando su gusto por el ballet, la danza contemporánea y la salsa; “otras cosas que me están enseñando en mis clases pueden complementar mi salsa” aseguró, ya que, como compartió, existen muchas fusiones dentro de este género, como por ejemplo, la competencia que se llama el Salsanamá inventada por Fernando Sosa, un maestro de Italia, “la cual consta de dos categorías: una 100% salsa y otra en la que la combinas con otras danzas”.

Sobre el concurso, explicó que, al ser considerada una categoría de bailarines profesionales, se espera que no haya errores y se busca que las parejas que se coloquen en los primeros lugares cumplan con un buen desempeño en temas de musicalidad, tiempo, entre otros. “Nuestra categoría se llama Salsa Parejas Profesional Showcase Piso en donde sólo se permitían combinaciones con tu pareja, que no sueltes sus manos, la conexión con el público, el vestuario también se evalúa y la conexión que tienes con tu pareja”, resaltó Mariely, quien además dio a conocer que obtuvieron la invitación de un maestro italiano para asistir en otoño a su país y presentar parte de su trabajo.

Finalmente, cabe mencionar que Mariely Félix Ortiz, fue parte de este encuentro el cual contó con un sinnúmero de actividades que van desde baile social, workshops con maestros internacionales, shows y por supuesto, la competencia en sus diversas categorías. Respecto a esto, la estudiante de la UDLAP detalló que desde el día del arribo estuvieron en constante actividad, por lo que pudieron asistir a diferentes talleres de maestros de bachata, fusión, afro y quizomba, por mencionar algunos.

