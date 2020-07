Estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la UDLAP realiza proyecto biomédico en universidad de Arabia Saudita

Por redacción

El estudiante de Ingeniería Mecatrónica la Universidad de las Américas Puebla, Luis Gerardo Carvajal Fernández, realizó una estancia de investigación en la Universidad KAUST en Arabia Saudita, en donde fue líder en el desarrollo de un proyecto de dispositivo biomédico.

“Del 4 al 30 de enero de 2020 realicé un campamento de investigación llamado KAUST Microelectronics Winter Camp, organizado por la universidad King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ubicada en Arabia Saudita. El objetivo de este campamento fue desarrollar habilidades prácticas y creativas de estudiantes alrededor del mundo”, expuso en entrevista Luis Gerardo Carvajal, quien además dijo que la participación de los asistentes consistió en llevar a cabo un proyecto de investigación enfocado en alguna de las áreas clave de la investigación en microelectrónica, junto con mentores y expertos.

Al ser cuestionado sobre su investigación, el estudiante UDLAP explicó que el proyecto en el que trabajó forma parte del área conocida como “Wearable Electronics”, así como del área de tecnología biomédica de rehabilitación. “Este consiste en una plantilla inteligente, ‘Smart Insole’, que permite corregir la postura y el modo de caminar de una persona, de forma que se prevenga dolor y daños físicos en pies y columna, por ejemplo.

El dispositivo opera mediante un sistema electrónico integrado con un arreglo de sensores de fuerza que permiten calcular la presión que un usuario ejerce en distintas zonas del pie al caminar. La información de dichos sensores pasa a un microcontrolador que analiza la información y activa motores de vibración bajo la planta del pie.

Sobre su trabajo específico en este proyecto, Luis Gerardo comentó: “mi rol como líder de proyecto consistió en guiar y motivar a mi equipo a alcanzar nuestro objetivo que era desarrollar, en cuatro semanas, una idea y convertirla en un producto funcional, con lo que eso implica: modelado, simulación y prototipado. Para ello llevé a cabo actividades para reconocer las fortalezas y habilidades de cada miembro del equipo, tras lo cual planteé el uso de herramientas de desarrollo de proyectos como, por ejemplo, tablero Kanban y diagrama de Gantt, para la división de tareas y administración del tiempo”.

Para ser aceptado en el campamento, Luis Gerardo tuvo que completar un registro en línea, y enviar su transcript en inglés, su TOEFL, una carta de recomendación y documentos de identificación. “Después tuve dos entrevistas en línea: una general y una sobre experiencia y aspectos técnicos”, comentó el estudiante en Ingeniería Mecatrónica de la UDLAP.

Finalmente, de su participación en este campamento, Luis Gerardo expuso que este fue muy importante porque le permitió tener la experiencia de trabajar en un laboratorio de investigación de alto nivel dentro de una comunidad internacional. Además de que se le proporcionó entrenamiento técnico, de seguridad y de propiedad intelectual, con el fin de poder desarrollar e implementar ideas en el sector tecnológico. “De allá me traje una visión renovada sobre nuestra capacidad como estudiantes de desarrollar innovación tecnológica que incluso pueda ser consolidada en proyectos, patentes y/o ideas de negocio. Me siento feliz y motivado, y considerando la frase de Diana Scharf: Las metas son sueños con fechas límite, mis expectativas son seguir creciendo profesionalmente y desarrollar proyectos tecnológicos relacionados con los temas que me apasionan” expresó.

Luis Gerardo Carvajal Fernández, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la UDLAP, cuenta con una destacada trayectoria profesional que lo ha ayudado a alcanzar cada una de sus metas, confiar en sus fortalezas y en su capacidad de crecer: “En 2017 tuve la oportunidad de presentar un artículo y ser ponente en la International Conference on Mechatronics, Electronics and Automotive Engineering (ICMEAE). En otoño 2018 realicé un intercambio académico por parte de la UDLAP en McGill University (Canadá) durante un semestre. Durante julio de 2019 fui parte del programa SHU Summer Program for Elites from Top Universities en Shanghai University (China). Además, fui presidente de la Mesa Directiva de Ingeniería Mecatrónica en CEUDLAP durante la gestión 2019-2020; y finalmente durante el mes de enero de este año participé en el campamento antes mencionado, KAUST Microelectronics Winter Camp”.

