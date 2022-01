Estudiante de doctorado en UDLAP gana primer lugar en LatinXChem 2021

“El 20 de septiembre participé con la exposición de dos carteles en el LatinXChem 2021, conferencia virtual vía Twitter que le da una plataforma a los científicos latinos de todo el mundo para compartir sus trabajos de investigación y formar nuevas colaboraciones, obteniendo el primer lugar de la categoría LatinXChemNano con el poster Morphology and size effect changes of wrinkled mesoporous silica nanoparticles upon acid concentration and co-solvent nature changes, cartel que describe parte de mi trabajo de doctorado que ha sido publicado este año en revistas arbitradas de investigación internacionales”, comentó en entrevista Jessica Andrea Flood Garibay.