Estudiante UDLAP es reconocido por American College of Physicians

Hassler Stefan Macías Sánchez, estudiante de noveno semestre de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), fue reconocido como Student of the Year 2023 por el capítulo México del American College of Physicians (ACP) en el marco del 46 Congreso Nacional y Semana Nacional de Medicina Interna celebrado en Cancún.

“Este premio se me otorga por las atribuciones que he hecho a lo largo de mi carrera como estudiante de medicina las cuales van desde mi promedio que actualmente es de 9.67 así como otras contribuciones que he hecho como parte de actividades extracurriculares”, afirmó en entrevista el estudiante de la UDLAP, quien también dio a conocer que este reconocimiento consolida su compromiso con promover la educación médica.

Entre dichas participaciones destaca el formar parte de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación, así como su recién elección para formar parte del consejo estudiantil del ACP, del cual el estudiante de la UDLAP explicó que la gestión será por dos años y que como parte de este consejo trabajará en actividades que promuevan la formación de especialistas en medicina interna. “Mi enfoque será trabajar en el departamento y área de educación que tiene el ACP”, compartió Hassler Stefan Macías Sánchez.

Asimismo, explicó que entre sus inquietudes destaca su preocupación por mejorar el sistema de salud, del dijo se debe dar desde el proceso de formación, “los trabajadores de la salud necesitan tener un plan curricular específico para cubrir las necesidades en salud de sus poblaciones”; por eso es que varias de sus actividades extracurriculares buscan impulsar temas relacionados, tal como la responsabilidad social, de la cual habla en su trabajo que recientemente fue aceptado en el International Congress of Academic Medicine que se llevará a cabo en abril 2024 en Canadá.

Cabe destacar que actualmente Hassler Stefan Macías Sánchez se encuentra haciendo su internado médico de pregrado en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, un periodo donde integrará de forma clínica y práctica sus conocimientos adquiridos durante la carrera. “La Universidad de las Américas Puebla te permite conocer la medicina desde tres esferas: la parte clínica, la parte de investigación y la educación”, comentó el estudiante, al expresar que su paso por la Licenciatura en Médico Cirujano de la UDLAP, ha cambiado su perspectiva sobre el enfoque en el que se desarrollará como médico.

