Estudiante UDLAP gana concurso Top Project de VW México

Mauricio Enriquez López, estudiante de décimo semestre de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvo el primer lugar del concurso Top Project, evento organizado por Volkswagen de México (VWM) como parte de su programa Talento Joven, el cual tiene como objetivo reconocer a los mejores proyectos implementados por los practicantes en esta armadora alemana.

“Me fue muy gratificante y me siento muy feliz de haber logrado el primer lugar de este concurso porque es algo que no me esperaba, ya que la inscripción a este evento fue totalmente repentina porque consistía en registrar los proyectos que venimos desarrollando a lo largo de nuestras prácticas”, comentó el estudiante UDLAP, quien además agradeció a la empresa armadora realizar este tipo de actividades ya que a decir de él, el hacer sus prácticas en uno de los complejos automotrices más grandes de México, el haber ganado y encontrarse dentro de los 5 mejores le cambió totalmente su perspectiva profesional.

Asimismo, Mauricio Enriquez explicó que, para participar en el concurso, los proyectos tenían que cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan el ya estar implementado y funcionando, así como el de tener medidas cuantitativas y cualitativas.

“En mi caso, participé con dos proyectos: el primero se basó en desarrollar y crear una aplicación (APP) para el control gráfico y estadístico de las simulaciones y análisis digitales con la que se apoya el área de Planeación, Producción y Mantenimiento en la toma oportuna de decisiones para la mejora, optimización y automatización de sus procesos. El otro proyecto se trata de un software nuevo en Volkswagen que permite transmitir y crear secuencias audiovisuales en tiempo real, la posibilidad de mezclar diversas fuentes, la incorporación del editor en tiempo real (como un director de cámara), la transmisión en distintos medios con calidad y codecs completamente configurables, filtros y transiciones. Además, con la ayuda de la Realidad Virtual, permite visualizar y crear un ambiente inmersivo de cualquier concepto que se tenga en la armadora) sin estar hecho físicamente, permitiendo con ello compartirlo a todo el mundo sin necesidad de estar presente”.

Finalmente, el estudiante agradeció a la UDLAP los conocimientos adquiridos dentro del aula, “porque me dieron las competencias y ese sentimiento de querer aprender mucho más allá de lo que me enseñaron”.

Cabe comentar que el Programa Talento Joven de la firma alemana es un programa de prácticas profesionales cuya convocatoria es a nivel nacional y en la cual participan diferentes instituciones de educación superior. Asimismo, es importante destacar que la participación de estudiantes de la UDLAP en este programa es posible gracias a los acuerdos y gestiones realizadas por la Dirección de Prácticas en la Profesión y Servicio Social de la universidad.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

