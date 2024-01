Estudiante UDLAP participa en X Foro Colombiano de Gobernanza de Internet

Alejandro Carlos Baltazar Ruiz, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), participó como ponente en el X Foro Colombiano de Gobernanza de Internet; un espacio híbrido que reunió a especialistas de Latinoamérica para hablar sobre inteligencia artificial, tecnologías emergentes, derechos humanos, libertades, ciberseguridad, ciberdelincuencia, blockchain, privacidad de información, brecha digital e inclusión.

Durante el foro, jóvenes de distintas partes de América Latina compartieron ideas, proyectos y perspectivas en temas relacionados con gobernanza de internet; por ello, el estudiante de la Licenciatura en Derecho de la UDLAP tuvo la oportunidad de brindar una ponencia durante el panel: ‘La brecha digital: perspectiva Brasil y México’, donde compartió espacio con Diná Santana Santos, miembro del Capítulo Brasil y Colombia de la Internet Society.

En su ponencia, sobre derecho digital, Alejandro Baltazar habló sobre los derechos de la calidad de vida y de cómo, conforme surgen los avances tecnológicos se deben cambiar esos derechos. “Estamos en una sociedad en constante desarrollo y disrupción tecnológica, (por lo tanto) hay que ver críticamente cuáles son las nuevas desigualdades, qué otras poblaciones merecen protección especial y cómo pueden ustedes desde Colombia, México y Brasil construir este plan de activismo jurídico”, afirmó Alejandro Carlos Baltazar.

Asimismo, explicó una propuesta para establecer una figura jurídica para que las propias leyes, los reglamentos y todo el marco jurídico de una nación, mute de forma más rápida para alcanzar una paridad con la cultura material. “Para adaptarse al rápido desarrollo tecnológico, creo que se tiene que configurar un nuevo derecho para que pueda ser lo suficientemente abstracto y resiliente para adaptarse a la computación cuántica, por ejemplo”, exteriorizó el estudiante del Programa de Honores de la UDLAP.

En entrevista, Baltazar Ruiz expresó que su participación en este foro internacional fue una gran oportunidad para él, la cual se dio por interconexiones brindadas por la Universidad de las Américas Puebla al participar en distintos eventos internacionales gracias a su Programa de Honores. “Me gustaría reconocer que la UDLAP me ha dado muchos recursos, los suficientes para dar conferencias; esta es la tercera vez que me presento ante una audiencia, entonces estoy emocionado y muy contento de que se haya dado la oportunidad de poder difundir el tema de mi tesis. También estoy muy agradecido con la Universidad del Rosario en Colombia y con mis compañeras que me invitaron a formar parte”, puntualizó Alejandro Baltazar.

