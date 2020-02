Estudiantes asesinados en Huejotzingo asistieron al Carnaval; detienen a tres: FGE

Por Andrés Sánchez

Tres personas relacionados con los homicidios de tres estudiantes de medicina y un chofer de Uber en el municipio de Huejotzingo fueron detenidos, así lo reveló el encargado de de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera, en rueda de prensa, donde confirmó que las víctimas habían acudido ayer al Carnaval celebrado en este municipio.

No obstante, no detalló donde fueron arrestadas las tres personas ni el móvil del multihomicidio, sin embargo adelantó que en las próximas horas las autoridades catearán al menos tres inmuebles para ampliar las investigaciones. Asimismo, Higuera dijo que el caso no quedará impune y que realizarán lo necesario para esclarecerlo por completo.

#ÚltimaHora | Hay tres detenidos por la ejecución de cuatro personas en Xalmimilulco, uno de ellos estudiante de la Buap y dos de Upaep, anuncia FGE | 🎥 @andryes10 pic.twitter.com/9NalOItyp2 — Oro Noticias (@OroNoticiasPue) February 25, 2020

Sobre el hecho, el encargado de la FGE dijo que tras acudir al carnaval Francisco Javier Tirado, de 22 años de edad; José Antonio Parada, de 22; y Ximena Quijano, de 25; ambos originarios de Colombia, solicitaron el servicio de Uber, cerca de la 22:15 horas de anoche.

Por lo anterior, al lugar llegó un vehículo GM Beat, placas TPP 146A, conducido por José Emanuel Vital llegó por ellos para llevarlos a Puebla, pero en el camino habrían sido interceptados por los detenidos.

Cerca de las 09:30 horas de hoy, indicó que las autoridades municipales localizaron sin vida y con impactos de arma de fuego en campos de cultivo de la junta auxiliar Santa Ana Xalmimilulco los cadáveres de Javier, originario de Xalapa, Veracruz, y que estudiaba en la BUAP, así el de José Antonio y Ximena, ambos originarios de Colombia, estaban de intercambio en la UPAEP, además del del conductor de Uber José Emanuel Vital, cuya unidad fue localizada en las inmediaciones horas después.

