Estudiantes de la BUAP no deben oponerse a rendición de cuentas: Biestro

Por Vera Fernández

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, Gabriel Biestro Medinilla, declaró que los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) no deben oponerse a que se fiscalicen los recursos de la institución internamente.

Lo anterior, después de que el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios se pronunció en contra de la propuesta del gobernador, Miguel Barbosa Huerta, respecto a crear un Órgano de Control Interno que audite los recursos públicos de la universidad, pues sostuvieron que se atenta contra su autonomía.

En ese sentido, Biestro Medinilla señaló que respeta la opinión de los integrantes del consejo, no obstante, consideró que no deben oponerse a la incorporación de dicho órgano, ya que es parte de los “Tiempos de transparencia y rendición de cuentas”. Aunado a ello, sostuvo que el Poder Legislativo no se opondrá en caso de que los estudiantes de la BUAP decidan manifestarse, pero remarcó que analizarán la iniciativa del mandatario estatal, pues aseguró que su propósito es fortalecer a la institución.

