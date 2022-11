Estudiantes de la UDLAP realizan recitales de música 

Del 14 al 18 de noviembre, estudiantes de la Licenciatura en Música de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), realizan, en el auditorio Guillermo y Sofía Jenkins, sus tradicionales recitales, los cuales muestran el resultado de todo el trabajo obtenido en sus materias de instrumento y ensamble e incluyen canto, piano, cuerdas, música de cámara y percusión.

Esta serie de 5 conciertos inició este lunes 14 de noviembre con un recital divido en dos partes.

En primer lugar y como parte de la preparación obtenida en la clase de piano de la Mtra. Ana Alfonsina Mora, ocho jóvenes interpretaron diversas piezas:

La primera en sonar fue «Allegreto» de la sonatina en sol mayor op. 51 n.° 2 de Friedrich Kuhlau a cargo del estudiante Sebastián Jiménez Serrano; posteriormente Axell Mitchell Alatriste Martínez interpretó la pieza «Passacaglia»; mientras que José Yamil Name Cruz tocó «Eternity and a Day» y «Winter Waltz».

Por su parte Mario Sebastián Olea Maly sorprendió al público con «Mazuka» y una pieza de su autoría titulada «Claroscuro»; mientras que José María Sánchez Hernández tocó «Peace piece» y Ángel Alejandro López Zendejas dio vida a una pieza de Sebastian Bach y «The rain puzle» de Elena Kats Chernin. Finalmente, este bloque cerró con la presentación de Francisco Manuel Spesia Ruiz, quien interpretó una pieza de Debussy y una más de su autoría: «Nocturne n.°1».

Después, como parte de la clase de canto de jazz de la Mtra. Jatziri Gallegos, nueve jóvenes interpretaron una serie de canciones que fueron acompañadas por el pianista Erick Gerson Hernández Romero.

Demían Pinto Saldaña dio vida a la pieza «In a sentimental mood»; por su parte Frida Sánchez interpretó «Check to check»; con un sonido diferente, Eduardo Cuellar Soto cantó una conocida canción de Amy Winehouse; mientras que Carmen Oviedo deleitó al público con «Skylark».

Posteriormente Sofia Pardo Gil dio voz a «Blue Skies»; Jack Ibáñez sorprendió con la interpretación de «Round Midnight», Andrea García Días cantó «ain’t misbehaving»; Evelyn Pérez Saldaña «I’d rather go blind» y Sara Sofia Montiel acompañó con su voz y su flauta «Pennies from Heaven».

Finalmente este espacio cerró con la interpretación de «Mr. P. C.» a cargo de un ensamble compuesto por los nueve cantantes y la Mtra. Jatziri Gallegos.

Este martes se llevará a cabo el segundo recital, el cual se trata de una muestra de piezas para cuerdas, bajo la coordinación de la Dra. Perla Fernández, el Mtro. Javier Escápela y la Dra. Nadia Borislova.

El miércoles se llevará a cabo el recital de percusión, el cual, en la primera parte se presentarán los alumnos del Mtro. Darío Bernal y en la segunda parte los del Mtro. Sergio Castro y la Dra. Perla Fernández.

El jueves la muestra continuará con música de cámara y la participación de algunos becarios artísticos que tocan alientos y finalmente el viernes los recitales de música cerrarán esta jornada con un recital de canto de la clase de la Mtra. Rosario Mena y de la clase de la Dra. Misa Ito, así como con la participación especial del coro bajo la batuta del Mtro. Sergio Castro Medina.

Esta muestra se realiza año con año gracias al compromiso de los profesores y alumnos de instrumento y ensamble, así como del Departamento de Artes, la Dirección de Actividades Culturales, Promoción Artística y el staff apoyo.

Del 14 al 18 de noviembre a las 19:00 horas se realizan los recitales de música, todas las presentaciones son de acceso gratuito pero con cupo limitado. Para mayor información sobre las actividades culturales de la Universidad de las Américas Puebla visita: www.udlap.mx/eventos

