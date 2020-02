Estudiantes de medicina de UPAEP realizan paro de actividades

Por Alejandra Olivera

Más de 100 estudiantes de medicina de la UPAEP realizan un paro de actividades en el campus central donde se impide el acceso a estudiantes de 44 licenciaturas, aunque en el resto de edificios y bachilleratos sí se están realizando actividades.

No obstante, al interior del inmueble hay parte del personal y estudiantes realizando algunas actividades.

Con pancartas reclaman justicia para los estudiantes colombianos de intercambio Ximena Quijano y José Antonio Parada, así como para Francisco Javier estudiante de la BUAP originario de Veracruz y para José Manuel, conductor de Uber que trasladaba a sus compañeros de Huejotzingo a Puebla.

En el lugar encendieron velas, guardaron un minuto de silencio e hicieron un pase de lista por las víctimas quienes dijeron merecen justicia y que este tipo de acontecimientos no vuelvan a ocurrir.

“Nuestra seguridad no sólo como médicos o estudiantes, si no como personas en este país tiene que ser prioritario, vivimos con miedo a salir y no sabemos que nos pueda pasar, porque ocurren casos que antes eran inimaginables”, manifestó Michelle.

Añadió que solo se tiene pensado realizar el paro de actividades este día, así como sumarse a la asamblea que se realizará en la facultad de Medicina de la BUAP.

