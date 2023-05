Estudiantes IBERO Puebla ganan The Business Strategy Game

Guillermo Galicia, Leonardo Pérez, Luis Hiram Pérez, Hernán Pineda, Gustavo Rodríguez y Marco Antonio Padilla. Este es el grupo de apasionados estudiantes de la Licenciatura en Economía y Finanzas de la IBERO Puebla que ganó el primer lugar mundial en el Simulador de Negocios The Business Strategy Game.

Este concurso forma parte de la materia de Estrategias de Dirección Financiera impartida por el Dr. Miguel Ángel Corona Jiménez. El tutor destaca la amplia preparación que el certamen requiere, y cuyos frutos impactan en la formación de profesionales que se distingan gracias a su carácter humano, compasivo y cooperativo.

La vocación de formar a los mejores para el mundo se cumple de manera cabal en este grupo de futuros economistas y financieros que, gracias a su diversidad de perfiles y conocimientos adquiridos en dos años de preparación para afrontar el simulador, pudieron conformar un equipo integral en el que todos aportaron algo desde sus áreas de experticia.

“Somos personas con enfoques distintos que tienen una personalidad que les ayuda a complementarse una con la otra”, así lo expresó Guillermo, a quien sus amigos llaman Memo, y que, si bien no tiene la misma afición que Marco Antonio por la investigación, o que Leonardo por la banca, todos coinciden en que sus perfiles los llevaron al éxito en este reto.

La instrucción para este grupo multidisciplinar fue tomar el papel de una empresa de calzado con 10 años en la industria, y competir contra otras compañías para ser los números uno del simulador a nivel mundial, donde contienden contra 4,535 estudiantes provenientes de 205 universidades de todo el globo.

“La clave de este equipo fue la confianza porque nunca dejamos que una opinión valiera más que la otra. Siempre le dimos el lugar que corresponde a cada uno, siempre aportando para poder obtener el resultado que generamos al final del juego” opina Hiram, quien combina su perfil financiero con su afición a los deportes de alto rendimiento, lo que le permite ser estratégico y cooperativo.

Para Leonardo y su equipo, este proyecto no fue del todo sencillo, ya que, a pesar de la gran disposición para conseguir el lugar más alto, este simulador exige un alto rendimiento a sus participantes, tanto en el dominio del inglés como en su naturaleza de efecto dominó: una decisión afecta a todo el juego.

“Es como en la vida real, no está en tus manos, y obviamente los rivales no te van a decir ‘oye, yo voy a moverle aquí y acá’. Pues no. Tú tienes que empezar a trabajar, y como éramos varios [debíamos] empezar a trabajar para llegar a una idea principal”, explicó el participante.

Fue este alto rendimiento lo que al final hizo que su victoria tuviera un sabor más dulce. En palabras de Hernán: “Fue una sorpresa muy grata e impresionante, porque el equipo funcionó muy bien. Cada integrante aportó algo muy valioso a la participación, entonces yo me voy con un sentimiento muy reconfortante”.

Para el más joven del grupo de estudiantes, Marco, esta experiencia solo le hizo reafirmar su gusto por su licenciatura, y dio un consejo para todas y todos los aspirantes que quieran estudiarla en la IBERO Puebla: “Ábranse a las experiencias y vivan todo lo posible. Aprendan, porque todo es aprendizaje no hay nada que no puedas aprender, y más en una carrera tan completa como esta”.

Por Redacción

Editora: Brenda Balderas

